الحرارة توالي ارتفاعها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً حاراً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة غداً لتصبح اعلى من معدلاتها بنحو 6 إلى 10 درجات مئوية ويكون الجو حاراً وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: