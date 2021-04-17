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السبت,17 أبريل , 2021
صحيفة تشرين -
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وفاة السفير الفلسطيني بدمشق
ملحمة جلاء المستعمر الفرنسي عن سورية.. قصص صمود وبطولات وتضحيات
مقتل أحد قياديي ميليشيا «قسد» في ريف دير الزور
في ذكرى الجلاء.. السوريون يحصدون ثمرات القيم النضالية في انتصارهم على الإرهاب
طلبتنا وجاليتنا في كوبا يجددون بذكرى الجلاء وقوفهم إلى جانب الوطن
بكين تحذر الولايات المتحدة واليابان من محاولة تقويض المصالح الصينية
البنتاغون: نخطط لرفع عدد العسكريين في أفغانستان مؤقتاً
طلبتنا وجاليتنا في مصر يطالبون الاتحاد الأوروبي برفع الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على سورية
طلبتنا وجاليتنا في مصر يدعون في رسالة لبابا الفاتيكان للتدخل لرفع الإجراءات القسرية عن سورية
الرئيس الأسد يتلقى برقيتي تهنئة من سلطان عمان والرئيس الموريتاني بمناسبة عيد الجلاء
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لقطة اليوم
17 نيسان
لقطة اليوم
17 نيسان
في
17 أبريل , 2021
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