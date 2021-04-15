الصحة العالمية: أوروبا تجاوزت مليون حالة وفاة بكورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية أن قارة أوروبا تجاوزت مليون حالة وفاة بسبب فيروس كورونا مشيرة إلى أن الوضع لا يزال خطيراً حيث يجري تسجيل حوالي 1.6 مليون إصابة جديدة كل أسبوع في القارة.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانز كلوغ قوله إن مخاطر تعرض المصابين بـ كوفيد19 إلى جلطات دموية تفوق بكثير ما هو بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون لقاح فيروس أسترازينيكا.

وأوضح أن نسبة وفيات كورونا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً والذين تم منحهم الأولوية في الحصول على اللقاحات انخفضت إلى ما يقرب من 30 بالمئة وهو أدنى مستوى في الوباء.

«سانا»