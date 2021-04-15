دراسة: مركب مخدر في الفطر يعالج الاكتئاب

توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن مركباً مخدراً يوجد في الفطر قد يكون علاجاً سحرياً للاكتئاب وبنفس فعالية الأدوية العادية المضادة للمرض الذي يعاني بسببه كثيرون حول العالم.

ووفق مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين قارن باحثون بريطانيون بين الإمكانات العلاجية لمادة سيلوسيبين الموجودة في الفطر وبين دواء إسكيتالوبرام المضاد للاكتئاب لدى 59 شخصاً يعانون اكتئاباً متوسطاً إلى شديد على مدار 6 أسابيع.

ووجد الباحثون أنه رغم انخفاض درجات الاكتئاب لدى من تناولوا المادة والدواء فإن الانخفاض كان بسرعة وحجم أكبر لدى أولئك الذين تناولوا سيلوسيبين الموجودة في الفطر.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين عولجوا بالسيلوسيبين أظهروا تحسناً في القدرة على الشعور بالمتعة والتعبير عن المشاعر وانخفاضاً أكبر في القلق والتفكير في الانتحار وزيادة في مشاعر الرفاهية.

وقال قائد الدراسة الدكتور روبن كارهارت هاريس رئيس مركز أبحاث التخدير في إمبريال كوليدج لندن: تتمثل أهمية هذه الدراسة في تعريف الناس بأن علاج السيلوسيبين يمكن أن يكون أفضل من أدوية أكثر شيوعاً مضادة للاكتئاب.