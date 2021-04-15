صحة درعا: تلقيح 3740 طفلاً متسرباً من اللقاحات الروتينية ضمن أيام التلقيح الوطنية

حصنت مديرية صحة درعا 3740 طفلاً متسرباً من اللقاحات الروتينية ضمن أيام التلقيح الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة في المحافظات في الخامس من الشهر الجاري واستمرت أسبوعاً.

وذكر مسؤول عمليات التلقيح في المديرية أجود محاميد في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المديرية وضعت هدفاً في بداية أيام التلقيح بلغ 5419 طفلاً دون الخمس سنوات ممن لم يحصلوا على اللقاحات الروتينية المتوافرة في كل مراكز مديرية الصحة لأي سبب كان مبيناً أن نسبة الحاصلين على التحصينات بلغت 69 بالمئة وأن سبب انخفاض النسبة يعود إلى تغيير عدد من الأطفال مكان سكنهم سواء من البدو أو ممن عادوا إلى أماكن سكنهم في محافظات أخرى.

وبلغ عدد المراكز الصحية المشاركة في الحملة 83 مركزاً صحياً و24 فريقاً جوالاً.