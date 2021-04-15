علماء أستراليون: لقاح سينوفاك الصيني آمن وفعال في محاربة الحالات الصعبة من كورونا

أكد علماء أستراليون أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك الصينية آمن وفعال في محاربة الحالات الصعبة من الفيروس.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية عن فيونا راسل من معهد أبحاث الأطفال (موردوخ) بمدينة ملبورن الأسترالية قولها إن “لقاح سينوفاك جدير بالاهتمام فعلاً وأثبت فعاليته في الإصابات الحادة من كورونا” مشيرة إلى أن الدراسة التي أجراها المعهد على اللقاح شملت النظر في كيفية عمله ضد مجموعة كاملة من الأعراض السريرية من الالتهابات الخفيفة إلى الالتهابات الشديدة.

بدوره أوضح البروفسور باول غريفين من جامعة كوينزلاند الاسترالية أن فعالية لقاح سينوفاك أعلى من النسبة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية مؤكداً أن فعاليته في الحالات الحرجة “عالية جداً” وهذا يعد سمة مهمة جداً في أي لقاح.

ووزعت أكثر من مئتي مليون جرعة من لقاح سينوفاك على نحو 27 دولة ومنطقة حول العالم وتم تطعيم أكثر من مئة مليون شخص به.