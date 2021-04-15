الصحة العالمية تدعو إلى خفض أسعار الأنسولين لعلاج السكري

دعت منظمة الصحة العالمية إلى خفض أسعار عقار الأنسولين بما يمكن جميع الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري الحصول عليه بأسعار معقولة.

ووفقاً لوكالة “فرانس برس” جاء هذا النداء في بيان لمدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في الذكرى المئة اليوم لاكتشاف الأنسولين الذي تنتجه بشكل أساسي ثلاث شركات دوائية.

ولاحظ غيبرييسوس أن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن السكري أصبحت أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن عدد المصابين بالسكري زاد أربعة أضعاف خلال الأعوام الأربعين الأخيرة وأن السكري يعد المرض الرئيسي الوحيد غير المعدي الذي يتزايد فيه خطر الوفاة المبكرة بدلاً من انخفاضه.

وشدد غيبرييسوس على أنه من الأهمية بمكان معالجة هذه الأزمة في خضم وباء كورونا لأن نسبة عالية من المرضى الذين يدخلون المستشفى بسبب أعراض حادة لفيروس كورونا هم ممن يعانون السكري.

وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمرض بنسبة 70 بالمئة منذ العام 2000 ووصل إلى نحو مليون ونصف المليون سنوياً.

ويعاني أكثر من 420 مليون شخص داء السكري يعيش معظمهم في الدول النامية وتشكل زيادة الوزن والسمنة عاملين يسهمان بالزيادة الحادة المسجلة في العقود الأخيرة.