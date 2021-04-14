إصابة مدنيين اثنين وعدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار سيارة في محيط مدينة الباب بريف حلب

أصيب مدنيان وعدد من مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار عبوة ناسفة مساء اليوم بسيارة في محيط مدينة الباب بريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في حلب أن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم بشاحنة تحمل لوحة تركية محملة بالبطاطا عند مفرق قباسين قرب جامع عثمان بن عفان بمحيط مدينة الباب التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين وعدد من مرتزقة الاحتلال.

ولفتت المصادر إلى أن الانفجار كان قوياً ما أدى إلى اندلاع حرائق في المكان ووقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات وتضرر أجزاء من جدران عدد من المنازل السكنية على مسافة بعيدة من موقع الانفجار.

واستشهد عدد من المدنيين وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في العشرين من الشهر الماضي في مدينة الباب أسفرت أيضا عن مقتل وإصابة عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية التي تنتشر في المدينة.

وتنتشر في المناطق التي تسيطر عليها مجموعات إرهابية مدعومة من النظام التركي مظاهر الفوضى والانفلات الأمني نتيجة صراعات تجري بين تلك المجموعات الإرهابية ومتزعميها لاقتسام النفوذ والتحكم بمصير المدنيين حيث سبق أن شهدت مدينة الباب عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة.