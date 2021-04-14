أصغر خاجي يبحث مع بيدرسون سبل التسوية السياسية للأزمة في سورية

بحث كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون سبل تسوية الأزمة فيها سياسياً.

وقال خاجي إن جمهورية إيران الإسلامية تدعم جهود بيدرسون لمواصلة مباحثات لجنة مناقشة الدستور في سورية وعقد الاجتماع المقبل للجنة مشيرا إلى أهمية احترام دستور البلاد وإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً له.

بدوره أعرب بيدرسون عن ارتياحه لدعم إيران في هذا الصدد وقال إنه يجري محادثات مع الأطراف السورية للتحضير للاجتماع السادس للجنة مناقشة الدستور وعقده وسيواصل مشاوراته مع الجهات الفاعلة المهمة ولاسيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية.