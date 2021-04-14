باتروشيف: خطر الإرهاب في القرم قائم بسبب الأنشطة التخريبية لواشنطن وحلفائها

أكد أمين مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن خطر الهجمات الإرهابية لا يزال قائماً في شبه جزيرة القرم بسبب الأنشطة المناهضة لروسيا من الولايات المتحدة وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو» وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت «سبوتنيك» عن باتروشيف قوله اليوم: الشروط المسبقة لظهور تهديد للأمن القومي في القرم ما زالت قائمة بسبب التعقيد المحتمل للوضع بين الأعراق والأديان واحتمال وقوع هجمات إرهابية، مضيفاً: من الأسباب الرئيسة لهذه التهديدات.. الأنشطة التخريبية للولايات المتحدة وحلف الناتو الذي تسيطر عليه وعدد من دول الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا بهدف تشويه سمعة السياسة الداخلية والخارجية لروسيا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني أنه بصدد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع قوات «الناتو» في خطوة قد تؤجج التوترات مع موسكو التي أبدت اعتراضها على هذه التدريبات.

وحذرت روسيا الناتو من إرسال قوات إلى أوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: روسيا ستتخذ إجراءات إضافية إذا أقدم الناتو على هذه الخطوة.