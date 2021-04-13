الصحة: 104 إصابات و7 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 108 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 108 حالة ووفاة 7 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 20435 شفيت منها 14230 وتوفيت 1392 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 13 نيسان 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

24 في اللاذقية

24 في السويداء

14 في درعا

11 في القنيطرة

9 في دمشق

7 في ريف دمشق

7 في حمص

6 في طرطوس

2 في دير الزور

=الشفاء:

16 في دمشق

15 في حلب

15 في طرطوس

14 في اللاذقية

13 في ريف دمشق

11 في حمص

7 في درعا

7 في السويداء

5 في الحسكة

3 في القنيطرة

2 في حماة

=الوفاة:

3 في دمشق

2 في اللاذقية

1 في حلب

1 في طرطوس