روسيا تعتزم توسيع إنتاج لقاح “سبوتنيك V” في الخارج

أعرب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن استعداده لتوسيع إنتاج لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا خارج روسيا، متوقعاً أن يبلغ حجم إنتاج اللقاح في الهند 50 مليون جرعة شهرياً بحلول الصيف.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن الصندوق قوله في بيان: “إن عدداً من الشركات الهندية بدأ بتصنيع اللقاح والبعض الآخر اجتاز الاختبارات الإلزامية ومراحل مراقبة الجودة” مضيفاً: “نضمن أن إجراءات مراقبة جودة “سبوتنيك في” في مختلف المؤسسات الإنتاجية الهندية صارمة للغاية”.

وتابع البيان: “يتم حالياً إنتاج اللقاح في بيلاروس وكازاخستان وسيبدأ الإنتاج في صربيا وإيران قريباً جداً ومن المتوقع إطلاق إنتاج اللقاح في مصنع “بيونتك وادين فارما” الإيطالي في غضون بضعة أشهر”.

وأعرب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة عن استعداده لمشاركة بلدان أخرى تقنيات إنتاج اللقاحات والتعاون معها بروح الشراكة.