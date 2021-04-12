أشارت العديد من التقارير الإعلامية الغربية والعربية إلى أن أبرز قادة تنظيم “داعش” الإرهابي الذين أداروا الحرب في العراق وسورية، وتدرجوا في المناصب القيادية العليا في التنظيم، أمضوا وقتاً في السجون الأميركية في العراق بين عامي 2004 و2011. وقد يكون... المزيد ←