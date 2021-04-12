روسيا تقيد حركة الطيران مع تركيا بسبب كورونا

أعلنت روسيا اليوم تقييد حركة الطيران المنتظم والعارض مع تركيا اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الأول من حزيران المقبل على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا قولها في بيان: مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قراراً بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض من المطارات الدولية الروسية الى المطارات التركية والعكس اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الأول من شهر حزيران المقبل، مشيرة الى أن المهمة الرئيسية لحكومة بلادها الحفاظ على صحة المواطنين الروس واستقرار وضع عدوى كورونا.

وأضافت غوليكوفا: ننصح منظمي الرحلات السياحية بإيقاف تجارة المنتجات السياحية من روسيا إلى تركيا في هذه الفترة.

«سانا»