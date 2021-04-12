الصحةمنوعات

روسيا تقيد حركة الطيران مع تركيا بسبب كورونا

أعلنت روسيا اليوم تقييد حركة الطيران المنتظم والعارض مع تركيا اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الأول من حزيران المقبل على خلفية تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا قولها في بيان: مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا اتخذ قراراً بتقييد حركة الطيران المنتظم والعارض من المطارات الدولية الروسية الى المطارات التركية والعكس اعتباراً من الخامس عشر من الشهر الجاري وحتى الأول من شهر حزيران المقبل، مشيرة الى أن المهمة الرئيسية لحكومة بلادها الحفاظ على صحة المواطنين الروس واستقرار وضع عدوى كورونا.

وأضافت غوليكوفا: ننصح منظمي الرحلات السياحية بإيقاف تجارة المنتجات السياحية من روسيا إلى تركيا في هذه الفترة.

«سانا»

قد يعجبك ايضا
الصحة

الأردن يسجل 3565 إصابة جديدة و82 وفاة بكورونا

الصحة

الصحة العالمية: مسار وباء كورونا في ازدياد مستمر

الحوادث

مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بالعاصمة الفرنسية

الصحة

تسجل 274 وفاة و23311 إصابة جديدة بكورونا في إيران