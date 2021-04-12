الصحة العالمية: مسار وباء كورونا في ازدياد مستمر

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من أن جائحة كورونا في “مرحلة حرجة” والإصابات ترتفع باطراد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في المنظمة ماريا فان خيركوف قولها في مؤتمر صحفي: نشهد حالياً رحلة حرجة للوباء.. إن مسار الوباء في ازدياد مستمر وهو يتنامى بشكل مطرد، مضيفة: ليس هذا الوضع الذي يجب أن نكون فيه بعد ستة عشر شهراً من بدء الجائحة في حين أننا نملك سبلاً فاعلة للسيطرة عليها.

ولفتت خيركوف إلى أنه يمكن السيطرة على الوباء خلال بضعة أشهر في حال اتخاذ الإجراءات السليمة.

وكان المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا كشف يوم الجمعة الماضي أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد19 في القارة تجاوزت حاجز المليون وفاة لتصل إلى 1001313 حالة وأكثر من 47 مليون إصابة.

“سانا”