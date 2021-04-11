هزة أرضية تضرب محافظة كرمان جنوب شرق إيران

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على مقياس ريختر محافظة كرمان جنوب شرق إيران مساء اليوم دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو إضرار.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن مؤسسة رصد الزلازل التابعة لجامعة طهران قولها إن الهزة ضربت بالقرب من بلدة رابر في محافظة كرمان مشيرة إلى أن مركز الهزة كان على مسافة 148 كيلومترا من مدينة كرمان ومسافة 211 كيلومترا من ميناء بندر عباس في جنوب إيران وعلى بعد 9 كيلومترات من سطح الأرض.

وكانت ثلاث هزات أرضية بدرجات متفاوتة على مقياس ريختر ضربت صباح اليوم قضاء «بانه» فى محافظة كردستان شمال غرب إيران دون ورود أنباء عن خسائر بشرية أو مادية.

«سانا»