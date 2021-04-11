الحرارة أدنى من معدلاتها,, والدرجات المتوقعة ليوم غد

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 35 كيلومتراً في الساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: