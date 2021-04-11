حملة التلقيح الوطنية.. جهود كبيرة للوصول إلى المناطق البعيدة في الحسكة

تتركز جهود القائمين على حملة أيام التلقيح الوطنية ومتابعة المتسربين في الحسكة على الوصول إلى الأطفال في المناطق الريفية البعيدة إضافة إلى الأطفال الموجودين ضمن مراكز المدن والبلدات المنتشرة في المحافظة.

وأشار مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لـ «سانا» إلى أن المناطق البعيدة في الأرياف تقع ضمن أولويات مديرية الصحة للوصول إلى أكبر عدد من هؤلاء الأطفال وتلقيحهم ضد مختلف الأمراض والحرص على سلامتهم الجسدية إضافة للأطفال الموجودين في مراكز الإقامة المؤقتة.

ولفت الدكتور خلف إلى أن خطة التلقيح بالحملة الحالية تستهدف نحو 20 ألف طفل أكثر من نصفهم موجودون في أرياف المحافظة ومراكز الإقامة المؤقتة ومن أجل ذلك تم تخصيص 39 فريقاً صحياً جوالاً مزودين بوسائل النقل والتبريد الخاص باللقاح لضمان فعاليته الطبية إضافة إلى تقديم اللقاح للأطفال عبر 39 مركزاً صحياً منتشراً في المحافظة مشيراً إلى أن عدد الأطفال الملقحين لتاريخه نحو 14 ألف طفل وبنسبة تنفيذ تقارب 70 بالمئة ومن المتوقع تنفيذ كامل الخطة مع نهاية الحملة بعد غد.

من جانبه، بين مسؤول اللقاح في صحة الحسكة بديوي الغرير أن الحملة المنفذة تؤمن اللقاح للأطفال عبر المراكز الصحية الموجودة ضمن المدن والوحدات الإدارية إضافة للدور الكبير الذي تقوم به الفرق الجوالة للوصول إلى الأطفال في الأرياف والمناطق البعيدة التي لا يوجد بها مراكز صحية بهدف تحصينهم والعمل على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال وتلقيحهم.

الأهالي في ريف المحافظة عبروا عن شكرهم للجهود الحكومية التي تبذل في الجانب الصحي واستمرار تنفيذ حملات التلقيح التي تستهدف أطفالهم وتكبد الفرق الطبية الجوالة عناء قطع المسافات الطويلة في القرى النائية والبعيدة عن مراكز المدن للوصول إلى الأطفال وتلقيحهم ضد مختلف الأمراض.

وأطلقت وزارة الصحة في الخامس من الشهر الجاري حملة أيام التلقيح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين من التلقيح والتي تستمر حتى الـ 13 من الشهر الجاري.