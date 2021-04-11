الحرارة أدنى من المعدل وأمطار متفرقة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 10 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً وخاصة في المناطق الشمالية الغربية والمرتفعات الساحلية وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية ويكون بارداً ليلاً، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية التي حذرت من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 50 كم/سا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام غداً مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر يكون غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 8 درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام: