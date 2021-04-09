تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات بكورونا في إندونيسيا وباكستان وسلوفاكيا

سجلت إندونيسيا 121 حالة وفاة و5265 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقاً لأحدث إحصائيات موقع «وولد ميترز» العالمي فإن العدد الإجمالي للإصابات في إندونيسيا ارتفع إلى مليون و558145 إصابة فيما بلغ العدد الكلي للوفيات 42348.

وأعلنت باكستان ارتفاع مجمل الإصابات بكورونا لديها إلى 710829 بعد تسجيل 5312 إصابة بينما وصل مجمل الوفيات إلى 15229 بعد تسجيل 105 وفيات.

أما في سلوفاكيا فتم تسجيل 923 إصابة جديدة بالفيروس و89 وفاة ليرتفع العدد إجمالي الإصابات إلى 369393 والوفيات إلى 10411 وفاة.

«سانا»