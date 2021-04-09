أستراليا تحذر مواطنيها من الخفافيش

حذرت السلطات الصحية في أستراليا السكان من الاقتراب من الخفافيش، وذلك بعد اكتشاف فيروس قد ينتقل منها إلى البشر ويؤدي إلى مرض خطير.

وبيّنت السلطات الصحية أن الفيروس الجديد يتسبب للإنسان بمرض يشبه داء الكلب الذي قد يتسبب بالوفاة بعد ظهور أعراض من بينها التشنجات والشلل والهذيان.

وقالت الدكتورة لويز فلود من فرع مكافحة الأمراض المعدية في وزارة الصحة والرفاهية في أستراليا لصحيفة «ذا صن» البريطانية إنه تم تأكيد إصابتين بفيروس الخفافيش الأسترالية مشيرة إلى أن المرض يشبه داء الكلب ويمكن أن ينتقل إلى البشر، إذا تعرضوا للعض أو الخدش من قبل الخفافيش المصابة محذرة من أنه إذا ما تأخر العلاج إلى ما بعد ظهور الأعراض فإن الحالة تكون قاتلة على الدوام.

وأشارت فلود إلى أنه على الرغم من أن واحدا بالمئة فقط من الخفافيش يحمل هذا الفيروس القاتل إلا أن الحالتين المكتشفتين رفعتا القلق بشأن ضرورة تجنب الخفافيش والتعامل معها.

«سانا»