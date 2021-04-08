مقتل شخصين على يد ضابط خارج الخدمة في ولاية ميريلاند الأميركية

قتل شخصان في ولاية ميريلاند شرق الولايات المتحدة برصاص ضابط في الجيش خارج الخدمة بحجة محاولتهما اقتحام سيارة.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن الشرطة الأمريكية قولها إن عناصرها استجابوا لتقارير عن إطلاق نار في ساحة لصف السيارات ووصلوا ليجدوا ضابطاً خارج خدمته يزعم أنه تعامل مع مشتبه بهم في اقتحام سيارة.

وقالت المتحدثة باسم شرطة منطقة “تاكوما بارك” كاثي بليفي إن الحادث لايزال قيد التحقيق.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي الذي دافع عنه الرئيس السابق دونالد ترامب.