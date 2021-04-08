سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان السعودي

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية جديدة في العمق السعودي رداً على العدوان المستمر على الشعب اليمني.

ونقل موقع المسيرة نت عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله إن سلاح الجو اليمني المسير تمكن من استهداف مرابض الطائرات الحربية بمطار جيزان جنوب غرب السعودية بطائرة نوع “قاصف كي 2” وكانت الإصابة دقيقة.

وأشار سريع إلى أن هذا الاستهداف يأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وكان سلاح الجو اليمنى المسير استهدف في وقت سابق اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في السعودية وحقق إصابات دقيقة.