الهند تسجل رقماً قياسياً في إصابات كورونا اليومية

سجلت وزارة الصحة الهندية 115736 إصابة يومية بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في ارتفاع قياسي جديد ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 80ر12 مليون إصابة.

وأوضح بيان وزارة الصحة اليوم أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 166177 بعد تسجيل 630 وفاة جديدة.

والهند تعد ثالث أكثر دول العالم إصابة بكورونا بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وفي كندا بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا مليوناً و 20893 إصابة مقابل 23141 حالة وفاة كما تم الإعلان عن إغلاق المدارس في مدينة تورنتو والانتقال إلى التعلم عبر الانترنت في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس في البلاد.

«سانا»