اليونيسيف: كورونا تتسبب بحرمان نحو 800 مليون طفل من التعليم

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن جائحة فيروس كورونا تسببت بحرمان نحو 800 مليون طفل في جميع أنحاء العالم من التعليم.

وقال رئيس التعليم في المنظمة روبرت جينكينز في بيان له اليوم نقله موقع «روسيا اليوم»: لا يزال نحو 800 مليون طفل محرومين من الذهاب إلى المدرسة والتعليم بسبب كورونا ويواجه الكثير منهم خطر عدم العودة إلى المدرسة بشكل نهائي.

ولفت جينكينز إلى أن المدارس لا تزال مغلقة أو تقدم مزيجاً من التعلم عن بعد والتعلم الشخصي في 90 دولة حول العالم لافتاً إلى أن عمليات الإغلاق عطلت تعليم الأطفال بشكل لا يتوقع.

«سانا»