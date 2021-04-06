وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية: هناك علاقة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات الدموية

كشفت وكالة تنظيم الأدوية الأوروبية عن وجود صلة بين لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد وحالات تجلط الدم التي جرت ملاحظتها بعد التطعيم به.

ونقلت رويترز عن مسؤول استراتيجية اللقاحات في الوكالة ماركو كافاليري قوله في تصريحات صحفية: “يمكننا الآن أن نقول بوضوح إن هناك صلة مع اللقاح ولكننا لا نعرف بعد ما الذي يسبب رد الفعل هذا”.

وبحسب الوكالة فإنه تم إبلاغها بوفاة سبعة أشخاص من بين ثلاثين حالة تلقوا لقاح أسترازينيكا سجل منها 22 حالة بجلطة دموية في الدماغ مصحوبة بانخفاض عدد الصفائح الدموية إضافة إلى 8 حالات عانت من مشاكل تخثر بالدم وانخفاض بالصفائح وذلك حتى تاريخ الـ 24 من آذار الماضي.

وكانت صحيفة الاندبندنت البريطانية نقلت أمس عن عالم الأوبئة البريطاني نيل فيرغسون تحذيره من خطر تجلط الدم بعد تلقي لقاح أسترازينيكا ،مؤكداً وجود أدلة متزايدة على ذلك.

“سانا”