استشهاد مدني وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات «داعش» شمال تدمر

استشهد مدني وأصيب آخر بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي في موقع بويرة على طريق جبل أبو رجمين شمال مدينة تدمر.

وذكر مراسل «سانا» في تدمر أن مدنياً في الثانية والثلاثين من عمره استشهد وأصيب آخر في الخامسة والثلاثين من عمره ظهر اليوم جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» الإرهابي أثناء قيامهما بالبحث عن مادة الكمأة في موقع بويرة بمنطقة المقالع 40 كم شمال مدينة تدمر على طريق جبل أبو رجمين.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لـ «سانا» أن المشفى استقبل رجلاً مصاباً بجروح وكسور بليغة وقد بترت ساقه اليسرى جراء انفجار اللغم مشيراً إلى أنه تم نقله إلى مشافي حمص بعد أن أجريت له الاسعافات اللازمة.