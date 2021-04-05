القضاء على عدد كبير من إرهابيي «داعش» في موزمبيق

أعلن جيش موزمبيق عن القضاء على عدد كبير من إرهابيي «داعش» في مدينة بالما الرئيسية التي تعد مركزاً للغاز والتي سيطر عليها إرهابيو التنظيم الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط في الجيش يقود العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة شونغو فيديغال قوله: إن عدداً كبيراً من المسلحين قتلوا وإن منطقة المطار هي المنطقة الوحيدة التي احتجنا إلى تطهيرها وإنها آمنة تماماً.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعلن في الـ 27 من الشهر الماضي سيطرته على بلدة بالما بعد هجوم أسفر عن مقتل العشرات ودفع أغلبية السكان للفرار إلى الغابات المحيطة.

“سانا”