القوات العراقية تقضي على 34 إرهابياً وتعتقل 99 منذ بداية 2021

قضت القوات العراقية على 34 إرهابياً من تنظيم «داعش» واعتقلت 99 آخرين في مناطق مختلفة من البلاد منذ بداية العام الجاري.

ونقل موقع «السومرية نيوز» عن جهاز مكافحة الإرهاب قوله في بيان إنه تم خلال العام الحالي تنفيذ 109 عمليات ضد الإرهابيين أسفرت عن إلقاء القبض على 99 إرهابياً من عصابات داعش في مناطق مختلفة من البلاد والقضاء على 34 إرهابياً آخرين بعمليات نوعية متفرقة، مشيراً إلى أن عناصر الجهاز تمكنوا من الوصول إلى عمق أوكار الإرهابيين في البيئات الجغرافية الصعبة بإسناد جوي نفذه الطيران الحربي التابع للجيش العراقي.

ولفت البيان إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب الأخيرة شهدت جهداً استخبارياً وتكتيكياً عالي المستوى أدى إلى تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة والوصول إلى العناصر غير المسجلين في قاعدة البيانات.

وتواصل القوات العراقية المشتركة ملاحقة فلول إرهابيي داعش في مختلف مناطق البلاد وألقت في وقت سابق اليوم القبض على إرهابي خلال عملياتها الأمنية في محافظة نينوى شمال البلاد.