طهران: جدول أعمال فيينا يركز على تنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن جدول أعمال اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يضم تنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها الواردة في الاتفاق ويشمل رفع الحظر الأمريكي الجائر.

وكانت إيران اتفقت ومجموعة أربعة زائد واحد التي تضم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين يوم الجمعة الماضي على إجراء محادثات جديدة في فيينا يوم الثلاثاء الـ6 من نيسان الجاري ليحددوا بشكل واضح إجراءات رفع العقوبات عن إيران وتطبيق الاتفاق النووي بما في ذلك عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح رداً على سؤال حول اجتماع اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي: إن اجتماع يوم غد لا يختلف مطلقاً عن الاجتماعات السابقة التي عقدت في الأشهر والأعوام السابقة وهو دوري للجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة دول أربعة زائد واحد.

وأوضح خطيب زاده أن هذا الاجتماع كان مقرراً في آذار الماضي إلا أن تاريخه لم يحدد بشكل نهائي وتقرر انعقاده في أواخر الشهر الماضي حيث انعقد القسم الأول منه بشكل افتراضي إلا أن المباحثات لم تكتمل واجتماع الثلاثاء يعد استمراراً لهذه المباحثات.

وبين خطيب زادة أن جدول أعمال الاجتماع المقبل يتضمن رفع الحظر الأمريكي الجائر المفروض على إيران وبعبارة أخرى نهج تنفيذ الأطراف الأخرى لتعهداتها الواردة في الاتفاق معتبراً أن اجتماع الغد سيحدد ما إذا كانت مجموعة أربعة زائد واحد ستستجيب لمطالب إيران أم لا.

يذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة خرجت من الاتفاق النووي بشكل منفرد وواصلت فرض العقوبات على إيران بشكل يخالف التزاماتها بموجب الاتفاق ورغم إعلان الإدارة الحالية برئاسة جو بايدن رغبتها بالعودة إلى الاتفاق إلا أنها لم تفعل ذلك حتى الآن وتحاول ابتزاز إيران في ملفات أخرى.