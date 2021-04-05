نمكي: إيران تواجه أكبر موجات تفشي لكورونا

حذر وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن نمكي قوله اليوم خلال جلسة لجنة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لاستعراض أوضاع انتشار جائحة كورونا في البلاد: نواجه أحد أكبر موجات تفشي الفيروس وإن النظام الصحي الإيراني سيواجه أياماً صعبة.

وأكد أن إيران تمكنت من إدارة ثلاث موجات تفشي لفيروس كورونا والكوادر الصحية قدموا أداء مميزاً من خلال تبني مسؤولياتهم معرباً عن أمله بتطعيم عدد كبير من المواطنين حتى نهاية الربيع.