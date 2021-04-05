المالية تؤكد استمرار مديرياتها وأقسام هيئة الضرائب بالمحافظات بتقديم خدماتها

أكدت وزارة المالية أن إدارتها المركزية ومديرياتها وأقسام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالمحافظات كافة مستمرة بتقديم خدماتها للمواطنين يومياً خلال ساعات الدوام الرسمي مع التشدد بتطبيق الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وذكرت «سانا» أن الوزارة دعت في بيان لها المواطنين الذين يراجعون مديريات المالية إلى التقيد بارتداء الكمامة وتعقيم اليدين حرصاً على السلامة والصحة العامة.

ونوهت الوزارة إلى إمكانية التواصل معها بشأن أي استفسار أو شكوى أو تقديم المقترحات على رقم الواتس اب 0987013346 للإجابة عليها وتحويلها إلى المختصين بالوزارة أو الجهات التابعة لها.