الهند تتخطى المئة ألف إصابة يومية بكورونا

تخطت الهند حاجز 100 ألف اصابة يومية بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة للمرة الأولى.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل رقم قياسي بارتفاع حالات الإصابة اليومية بالفيروس بـ 103558 ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12 مليوناً و589 ألفاً و67 إصابة وهي ثالث أعلى حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل، وفق ما اوردت «سانا».

كما ارتفعت حالات الوفاة في الهند إلى 165101 بعد تسجيل 478 وفاة جديدة.

واستقبلت المستشفيات في ولاية مهاراشترا وهي أشد الولايات الهندية تضرراً بالوباء أعداداً تفوق طاقتها من المرضى وسجلت إصابات قياسية بلغت 57074 حالة الليلة الماضية.

من جانب آخر، استخدمت الهند التي تعد أكبر منتج للقاحات 77 مليون جرعة لقاح ضد كورونا داخل البلاد منذ بدء حملة التطعيم في منتصف شهر كانون الثاني وهو ثالث أعلى عدد للقاحات بعد الولايات المتحدة والصين.