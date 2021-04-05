إخماد ثلاثة حرائق في دمشق وريفها

أخمد عناصر من فوج إطفاء دمشق وريفها ثلاثة حرائق صباح اليوم اقتصرت أضرارها على الماديات.

وأوضح مصدر في قيادة شرطة دمشق لمندوبة «سانا» أنه تم إخماد حريقين الأول ضمن منزل في شارع نسرين بحي التضامن خلف أضراراً مادية بأثاث المنزل من دون وقوع إصابات فيما تم إخماد حريق بمدخل مشفى المدينة بالعباسيين تسبب بأضرار بسيطة.

وفي جرمانا بريف دمشق تم إخماد حريق نشب داخل صالون حلاقة بحي الآس الغربي من المدينة ألحق أضراراً مادية بالمحل وفق مصدر في وحدة إطفاء جرمانا.

ووفقاً للمصدرين في دمشق وجرمانا، فإن سبب الحرائق الثلاثة يعود إلى ماس كهربائي.

«سانا»