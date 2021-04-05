الحرارة أعلى من معدلاتها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4-8 درجات مئوية والجو ربيعي حار نسبياً وصحو بشكل عام وسديمي في أغلب المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة إلى معتدلة أحياناً.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: