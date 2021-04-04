اندلاع حريق في مخيم للمهجرين السوريين في لبنان

اندلع حريق في مخيم للمهجرين السوريين على طريق المصنع الحدودي بين لبنان وسورية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الحريق أدى إلى إصابة شخص بالإغماء مشيرة إلى أن عناصر الدفاع المدني اللبناني عملوا على إخماد الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وكان عدد من الأشخاص اللبنانيين أقدموا في السابع والعشرين من كانون الأول الماضي على إحراق مخيم للمهجرين السوريين يضم نحو 100 خيمة في بلدة المنية قضاء عكار شمال لبنان ما أدى إلى تشريد مئات المهجرين من خيامهم.