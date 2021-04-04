البرازيل:1987 وفاة و43515 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1987 وفاة و43515 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في ظل مواجهة البلاد أسوأ فترات الوباء منذ ظهوره.

وأوضحت مصادر بالوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 12 مليوناً و953597 والوفيات إلى 330193.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالمياً بأعداد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار كورونا في البرازيل على نحو خطير وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشي الوباء.

«سانا»