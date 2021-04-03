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الأحد,4 أبريل , 2021
صحيفة تشرين -
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سورية وروسيا: قوات الاحتلال الأمريكي تزيد أوضاع مخيمات اللاجئين سوءاً
الأركان الأردنية: تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن
العماد عون: ضرورة تشكيل حكومة جديدة للخروج من النفق الأسود
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العدوان السعودي يجدد استهداف المناطق السكنية في اليمن
الخارجية: الولايات المتحدة الأمريكية تتقدم على العالم كله كأكبر منتهك لحقوق الإنسان داخل حدودها وخارجها
طرح البطاطا بـ600 ليرة في "السورية للتجارة" بالسويداء
سيناتور روسي: الولايات المتحدة ستتصدر العالم في التدهور الاجتماعي
انخفاض تدريجي بأسعار السلع في الأسواق
إصابة 3 عناصر من فرع مكافحة المخدرات في درعا بانفجار عبوة بسيارتهم
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لقطة اليوم
مصيرك بإيدك
لقطة اليوم
مصيرك بإيدك
في
3 أبريل , 2021
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
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مصدر في وزارة الإعلام:
لقطة اليوم
صباح الخير..
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صباح الخير..
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