طرح البطاطا بـ600 ليرة في “السورية للتجارة” بالسويداء

السويداء- سهى الحناوي

بدأ فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء اليوم باستجرار كمية من مادة البطاطا من مدينة دمشق وتوزيعها على عدد من الصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.

(تشرين) رصدت إقبال المواطنين على صالة المدينة لبيع الخضار والفواكه، وذلك لأسعارها المقبولة ونوعيتها الجيدة, حيث التقت عدداً من المواطنين الذين عبروا عن انزعاجهم من غلاء المواد الغذائية ولاسيما الأساسية منها، متمنين استمرار طرح المواد في الصالات وخفض الأسعار.

وفي تصريح لـ (تشرين) قال مدير فرع السورية للتجارة- عاصف حيدر: تم استجرار تسعة أطنان من مادة البطاطا من فرع المؤسسة بدمشق وتم توزيعها تباعاً على صالة المدينة وعدد من الصالات الأخرى المنتشرة على ساحة المدينة بسعر ٦٠٠ ليرة سورية, بينما نوعية البطاطا نفسها في الأسواق تباع بسعر ١١٠٠- ١٢٠٠ ليرة.

وأشار حيدر إلى أن عملية استجرار كميات إضافية من البطاطا مستمرة في حال نفاد الكميات المستجرة وذلك بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق وبيعها بأسعار مخفضة تناسب دخل المواطن.

يذكر أن فرع المؤسسة يواصل عملية تسويق كميات التفاح المستجرة للمزارعين ضمن أسواق المحافظة وصالات فروع المؤسسة بالمحافظات الأخرى, لافتاً إلى أن الكميات المسوقة حتى تاريخه بلغت نحو 170 طناً.