إيقاف مخصصات المازوت للسرافيس المتسربة في اللاذقية

اللاذقية - آلاء هشام عقدة

أكد مالك الخير عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع النقل في محافظة اللاذقية لـ(تشرين) أنه تقرر خلال اجتماع مشترك بين لجنتي المحروقات والسير إيقاف إعطاء مخصصات مادة المازوت بشكل كامل بدءاً من اليوم للسرافيس المتعاقدة مع أي شركة كانت من مؤسسات ومعامل ومنشآت وإزالة الفانوس الخاص بخط سيرها والتعريف بالجهة المتعاقدة معها بشكل واضح.

وبيّن الخير أن الشركات معنية بتأمين وسائط نقل لعمالها بعيداً عن وسائل النقل العامة، فإما أن تعود السرافيس إلى خطوطها التي تعمل بالأساس عليها وإما يسحب منها الترخيص .

وأشار الخير إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة إذا لم يلتزم أصحاب السرافيس بالعمل على خطوطهم وممن يتاجرون بالمازوت المدعوم وسيتم إعطاء مخصصاتهم للسرافيس التي تعمل على نقل الركاب والمواطنين إلى أعمالهم.