مجلس الوزراء يتيح الفرصة للمهندسين المشاركين في مفاضلة الفرز لتعديل رغباتهم

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يتيح الفرصة للمهندسين المشاركين في مفاضلة الفرز تعديل رغباتهم حتى تاريخ الـ 17 من نيسان الجاري موضحة أن القرار يأتي استجابة للطلبات المتعددة الواردة من المهندسين.

ودعت رئاسة مجلس الوزراء في بيان تلقت «سانا» نسخة منه المهندسين خريجي العامين الدراسيين 2017- 2018 و 2018- 2019 والراغبين في المشاركة بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة ولم يتمكنوا من الدخول إلى الموقع الخاص لفرز المهندسين إلى مراجعة كلياتهم التي تخرجوا فيها ثم الدخول للموقع الخاص بالفرز لاختيار رغباتهم قبل تاريخ الـ17 من الشهر الجاري.

كما طلبت من المهندسين خريجي السنوات قبل عام 2017 والمسرحين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية أو الذين ما زالوا في إحدى الخدمتين والراغبين في المشاركة بمفاضلة فرز المهندسين إلى الجهات العامة ضرورة مراجعة كلياتهم التي تخرجوا فيها مصطحبين ما يثبت تسريحهم من الخدمة أو التحاقهم بها ثم الدخول إلى الموقع الخاص بفرز المهندسين لاختيار رغباتهم قبل الموعد المحدد.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أعلنت مسبقاً عن تمديد مدة دخول المهندسين المشاركين بمفاضلة فرز المهندسين إلى الموقع الخاص بالفرز لاختيار رغباتهم حتى تاريخ الـ 17 من نيسان الجاري.

ويتم فرز المهندسين وفق إطار البرنامج الوطني للإصلاح الإداري الهادف إلى تطوير نظام الفرز وتحديد مركز عمل يتناسب مع اختصاصهم وفق معايير شفافة وحاجات الجهات العامة والرغبة ومعدلات التخرج.