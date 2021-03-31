نقابة المهندسين ترفع رواتب المتقاعدين إلى 50 ألف ليرة

أعلنت نقابة المهندسين عن زيادة رواتب المهندسين المتقاعدين لتصبح 50 ألف ليرة سورية بدلاً من 40 ألف ليرة إضافةً إلى تبسيط آلية دفع رسوم ضم الخدمة للمهندسين عن مدة مزاولتهم المهنة خارج سورية.

ونقلت «سانا» عن نقيب المهندسين الدكتور غياث القطيني قوله في تصريح: «جاءت الزيادة نتيجة الوفورات المحققة في خزانة النقابة وزيادة واردات المشاريع الاستثمارية على أن يتم البدء بصرفها اعتباراً من بداية شهر تموز القادم».

ولفت القطيني إلى رفع إعانة الشيخوخة والوفاة لتصبح 600ر1 مليون ليرة سورية بدلاً من 400ر1 مليون ليرة إضافةً إلى رفع سقف صندوق تكافل المهندسين من 700 ألف ليرة إلى 800 ألف ليرة وذلك اعتباراً من الشهر الأول من العام القادم.

وأشار القطيني إلى أنه تم إعفاء المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية من الرسوم النقابية حيث تسدد من قبل الفرع المسجل فيه عن العام الحالي وإعفاء المهندسين الذين يؤدون الخدمة الإلزامية والاحتياطية من غرامات التأخير المترتبة عليهم من عام 2011 حتى عام 2021 حيث تسدد من قبل الفرع المسجل فيه.