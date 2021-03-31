هواوي تحقق أرباحاً قياسية خلال 2020

أعلنت مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات أنها حققت أرباحاً قياسية العام الماضي وذلك بالرغم من تراجع نمو الإيرادات بشكل حاد بفعل تداعيات انتشار وباء كورونا والضغوط الأميركية التي دفعت الشركة لاتباع خطوط جديدة في أعمالها التجارية للاستمرار.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رئيس الشركة «كين هو» قوله في بيان اليوم: في العام الماضي حافظنا على قوتنا في وجه الشدائد، مشيراً إلى أن قسم منتجاتها الاستهلاكية المسؤول عن إنتاج الهواتف الذكية وغيرها من الأجهزة الفردية والذي يؤمن أكثر من 50 في المئة من إجمالي العائدات حقق في العام الماضي نمواً للمبيعات بنسبة 3ر3 في المئة.

وأفادت هواوي غير المدرجة في البورصة بأن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 2ر3 في المئة إلى 6ر64 مليار يوان أي 9ر9 مليارات دولار بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8ر3 في المئة فقط إلى 4ر891 مليار يوان.

ومنذ مطلع العام 2019 أعلنت واشنطن الحرب على هواوي عندما بدأ أعضاء الكونغرس الأميركي تحركات لإصدار مذكرة رسمية تمنع الشركة من بيع هواتفها الذكية في الولايات المتحدة في أعقاب نشر تقرير لموقع عالم التقنية يفيد بأن الشركة الصينية تجاوزت شركة آبل في إنتاج الهواتف الذكية.

«سانا»