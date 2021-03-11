تشغيل محطة مياه الشرب في بلدة الهوية بريف إدلب المحرر من الإرهاب

أعلنت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة إدلب عن تشغيل محطة مياه الشرب في بلدة الهوية بريف إدلب الشرقي المحرر من الإرهاب بهدف تأمين مياه الشرب للأهالي العائدين إلى منازلهم.

ونقلت «سانا» عن مدير المؤسسة المهندس محمد العجمي قوله اليوم: أن «المحطة التي تروي أكثر من 8 آلاف نسمة من أهالي المنطقة تحصل على مياه الشرب النقية من بئرين في المنطقة بطاقة 35 متراً مكعباً بالساعة يتم ضخها إلى خزان الرويضه الذي يروي قرى وتجمعات باشكون والرويضه والمكسر الفوقاني والمكسر التحتاني وتل حلاوة ومشيرفة تل حلاوة وإلى خزان الأغر الذي يمد بالمياه قرى تل الأغر واللويبده والشحرورة».

ولفت إلى أن المحطة التي تعرضت للنهب والتخريب من قبل الإرهابيين خلال السنوات السابقة تم تأهيلها بمختلف التجهيزات الميكانيكية والكهربائية والأعمال المدنية والتي شملت تركيب مضختين أفقيتين حيث يجري رفع المياه 120 متراً مع تركيب مجموعة توليد باستطاعة 160 كيلو فولت أمبير.

وعقب تحرير ريف إدلب الجنوبي والشرقي من الإرهاب على يد الجيش العربي السوري تصدرت مشاريع ومحطات ضخ مياه الشرب وإعادة تأهيلها أولويات الحكومة لتشجيع الأهالي للعودة إلى منازلهم وقراهم حيث أعيد العمل بعشرات المشروعات المائية أبرزها في خان شيخون وسنجار وأبو الضهور وتل الكرام ومعرة النعمان المدينة ومعردبسه وتل عاس والتح والشيخ مصطفى والحمدانية وغيرها.