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النظام التركي يعتقل 13 شخصاً بذريعة إهانة أردوغان

أعلنت سلطات النظام التركي اليوم اعتقال 13 شخصاً من المشاركين في مظاهرة حاشدة بمناسبة يوم المرأة العالمي بذريعة إهانة رئيس النظام التركي رجب أردوغان.

ونقلت «ا ب» عن مكتب حاكم اسطنبول قوله إن «الشرطة وبعد مراجعة أشرطة فيديو عن المظاهرات نفذت أمس عمليات دهم واعتقال أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً بينهم قاصر شاركوا في المظاهرة لأنهم رددوا شعارات» من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وكان مئات النسوة تظاهرن الاثنين الماضي قرب ساحة تقسيم في اسطنبول احتجاجاً على تنامى العنف ضد المرأة في المجتمع التركي وسط تقاعس سلطات نظام أردوغان عن التحرك لمعاقبة مرتكبيه مع زيادة معدل جرائم قتل النساء في السنوات الأخيرة.

«سانا»

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