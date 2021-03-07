تعطل شبكة الهاتف في صمّا الهنيدات منذ 18 شهراً

السويداء - طلال الكفيري

تعطل شبكة الاتصالات الأرضية في قرية صمّا الهنيدات، والتي مضى عليها أكثر من عام ونصف العام، لم يشفع للأهالي عند فرع اتصالات السويداء للعمل على إصلاح وصيانة هذه الشبكة، التي خرجت من الخدمة من جراء الأعمال التخريبية للعصابات الإرهابية والتي دخلت القرية مع بداية الحرب على سورية, حيث أشار الأهالي إلى أنه بعد تحرير القرية من المجموعات المسلحة من قبل الجيش العربي السوري، بات يتطلب من فرع اتصالات السويداء العمل على إصلاح وصيانة هذه الخطوط، لكون انقطاع الاتصالات الأرضية أدى أيضاً إلى انقطاع خدمة الإنترنت، إضافة إلى ما تم ذكره فقد طالب أهالي القرية أيضاً بضرورة صيانة وتأهيل الشبكة الطرقية داخل القرية، والتي تم تخريبها من قبل المجموعات الإرهابية، لكونها أصبحت غير مؤهلة على الإطلاق، والإسراع بصيانة الطريق الرئيس الذي يربط قرية صما الهنيدات بقرية سميع وصولاً إلى قرية الطيرة، لكون هذا الطريق وحسبما أشار الأهالي لم يعد يصلح لمرور السيارات عليه، وإبقاؤه على هذا النحو سيلحق أضراراً بهذه السيارات نتيجة كثرة الحفر.

بدوره، قال رئيس مجلس بلدة سميع لكون صما الهنيدات تتبع إدارياً لها رياض نصر: يحتاج تأهيل الشبكة الطرقية داخل القرية إلى اعتماد مالي, وهذا حالياً غير متوافر، وبالنسبة للطريق الذي يربط قرية صما الهنيدات بقرية سميع تمت مخاطبة مديرية الخدمات الفنية ليصار إلى إجراء صيانة عاجلة له الطريق وننتظر الجواب.

وأوضح معاون مدير فرع الشركة السورية للاتصالات في السويداء وهيب الحسين لـ«تشرين» أن الكابلات الهاتفية وأثناء ربطها مابين سميع وقرية صما الهنيدات تعرضت للسرقة أكثر من مرة إضافة إلى سرقة ثمانية أعمدة هاتف، لذلك ليس هناك جدوى اقتصادية من تمديد كوابل هاتفية في تلك المنطقة, وخاصة في تنامي سرقة الكوابل الهاتفية، إضافة إلى وجود نقص في هذه الكوابل، فحالياً نسعى لتركيب هواتف لاسلكية لكونها أقل تكلفة.