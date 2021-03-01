كوريا الديمقراطية تدين بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور

أدانت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بشدة العدوان الأمريكي على مناطق في دير الزور بالقرب من الحدود السورية العراقية مؤكدة أنه انتهاك خطير لسيادة سورية ووحدة أراضيها.

وجاء في بيان صادر عن سفارة كوريا الديمقراطية بدمشق تلقت «سانا» نسخة منه أن: الغارات الأمريكية على منطقة البوكمال بمحافظة دير الزور في الخامس والعشرين من الشهر الماضي عدوان سافر على أراضي سورية وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي يرمي إلى دعم الإرهابيين والحيلولة دون حل الأزمة في سورية لإطالة أمدها.

وجدد البيان التأكيد على تأييد ومساندة كوريا الديمقراطية لسورية في حماية سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها .