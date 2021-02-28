العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على اليمن مستهدفاً بسلسلة من الغارات اليوم عدداً من المحافظات ومخلفاً أضراراً جسيمة بممتلكات المدنيين والبنى التحتية.

وأفاد مصدر أمني لموقع المسيرة نت أن طيران العدوان استهدف بـ15 غارة مديرية صرواح في محافظة مارب وشن غارة على مديرية شدا في صعدة وأخرى على مديرية خب والشعف في الجوف.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً للعدوان السعودي استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.