غوتيريس: العالم يشهد أضخم أزمة تعليم في التاريخ بسبب كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن العالم يشهد أضخم أزمة تعليمية في التاريخ بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تحول إلى وباء عالمي.

وفى تغريدة على موقع تويتر اليوم قال غوتيريس: إن 39 مليار وجبة مدرسية لم تصل إلى الطلاب حول العالم منذ بدء جائحة كورونا ما يعنى أن العالم يواجه أضخم أزمة جوع وأزمة تعليم في تاريخه حيث خسر أطفال العالم نحو 40 بالمئة من الوجبات المدرسية.

وتابع غوتيريس: يجب مضاعفة جهود التمويل ووضع البرامج التي تساعدنا في التأكيد على أنه لن يكون هناك طفل متخلف عن الركب العالمي في هذا المجال.

وتسببت جائحة كورونا في تعطيل الدراسة في أغلب دول العالم بصورة جزئية أو كلية بينما تجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي تحول إلى وباء عالمي الـ 114 مليوناً بينهم أكثر من 2.5 مليون حالة وفاة منذ بداية ظهوره في كانون الاول 2019.

“سانا”