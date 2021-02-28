الشؤون الاجتماعية: التسجيل في دورة المهارات الوظيفية للمسرحين لغاية 11 آذار القادم

دعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المقبولين في برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الراغبين باتباع دورة تدريبية بعنوان المهارات الوظيفية إلى مراجعة مديريات الوزارة في المحافظات للتسجيل في البرنامج التدريبي المذكور.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن التسجيل في الدورة التدريبية مستمر لغاية الحادي عشر من شهر آذار القادم، مبينة أنها تتضمن عدة محاور (مهارات التواصل الفعال والعمل الجماعي ومقابلات العمل وإدارة الوقت ومراسلات إلكترونية والعقود وقانون العمل).

يذكر أن عدد المسرحين المستفيدين من البرنامج في المرحلة الأولى تجاوز الـ 36 ألفاً وفي المرحلة الثانية أكثر من 29 ألفاً.